Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-01T16:44:18+03:00

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В понедельник, 1 октября, стало известно о завершении карьеры в сборной России вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Последние годы именно этот игрок был капитаном российской национальной команды в большинстве игр. Теперь же стал резонный вопрос - кто будет следующим.

Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов официально объявил, что теперь наш капитан - это Артем Дзюба. Он уже выводил с капитанской повязкой команду на первую игру Лиги Наций, которая прошла в сентябре в Трабзоне против Турции. Тогда Акинфеев не вызывался на сборы из-за медобследования.

Напомним, что в октябре сборная России проведет два матча. Оба - в рамках Лиги Наций, нового турнира УЕФА. 11 октября в Калининграде мы сыграем против Швеции, а 14 октября в Сочи против Турции.