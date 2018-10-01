2018-10-01T17:04:07+03:00
Политика

Ко Дню Сухопутных войск Минобороны опубликовало кадры испытаний боевых роботов

В размещенном ведомством видеоролике запечатлены учения с участием новейших роботехнических комплексов «Нерехта» и «Уран-9»
Денис СУХОВ
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Роботизированный комплекс "Уран-9". Фото: Абылай САРАЛАЕВРоботизированный комплекс "Уран-9". Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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Министерство обороны РФ опубликовало ко Дню Сухопутных войск видеоролик, который содержит кадры учение с участием новейших роботехнических комплексов «Нерехта» и «Уран-9».

Также в ролике запечатлен процесс подготовки будущих офицеров-мотострелков в Московском высшем общевойсковом командном училище, показаны захватывающие эпизоды недавно прошедших учений, работа подразделений инженерных войск и войск РХБ защиты, а также масштабные картины стрельбы реактивных систем залпового огня «Ураган», САУ «Акация», БМПТ «Терминатор» и пуски крылатых ракет ОТРК «Искандер».

Роботизированный комплекс «Нерехта» обладает бронированным корпусом и может использоваться в качестве шасси для специального оборудования. Для комплекса разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки.

Робот «Уран-9» несет более солидное вооружение и предназначен для непосредственной огневой поддержки мотострелковых подразделений, проведения разведки и контртеррористических операций. Машина располагает боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми увправляемыми ракетами «Атака».

День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября с 2006 года. Дата торжества приурочено к изданному в этот день в 1550 году указу царя Ивана Грозного «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Документ заложил основы первого постоянного войска в стране, имевшего признаки регулярной армии.

Ко Дню Сухопутных войск-2018.В размещенном ведомством видеоролике запечатлены учения с участием новейших роботехнических комплексов Нерехта и Уран-9

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