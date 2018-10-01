Каждый пятый пенсионер должен банку более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:06 2018-10-01T17:06:07+03:00

Эксперты подсчитали, что российские пенсионеры стали активнее брать кредиты. Долг перед банком есть у каждого пятого человека старше 60 лет

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Пенсионера стали чаще брать кредиты в банках. В Объединенном кредитном бюро подсчитали, что долг есть у каждого пятого россиянина старше 60 лет.

Минимальная сумма займа составляет 107,2 тысячи рублей, это на 8% больше, чем в прошлом году.

С января по июль за кредитом с банк обратились 8,3 млн возрастных заемщиков. Средний доход пенсионеров 27,8 тысяч рублей.

Чаще всего оформляются ссуды -66,2%, кредитные карты – 18,5%. Реде кредиты на покупку авто - 8,9%, ипотека - 5,2% .

Эксперты признаются, что чаще всего пенсионеры берут кредиты на нужды детей и внуков, гораздо реже на свои. А чтобы выполнять обязательства пред банками люди находят подработки или сдают квартиры, пишет газета "Известия".

В банках подтверждают, что пенсионеры становятся привлекательными клиентами. Во-первых, они получают стабильный доход. Во-вторых, финансовая дисциплина у них гораздо лучше, чем у молодежи.