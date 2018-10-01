2018-10-01T17:50:32+03:00
Общество

В Крыму запустили первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС

В настоящее время станции запущены в рамках наладочных работ, окончательный ввод блоков в эксплуатацию намечен на начало ноября
Денис СУХОВ
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Таврическая ТЭС. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССТаврическая ТЭС. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В Крыму на полную мощность запустили первые блоки Балаклавской (в Севастополе) и Таврической (в Симферополе) ТЭС. Об этом сообщил ТАСС директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

По его словам, первые блоки станций запущены в рамках пусконаладочных работ, которые будут продолжаться в течение месяца. Одновременно ведется проверка перед выдачей разрешений на запуск вторых блоков.

«Первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму в рамках пусто-наладочных работ запущены на полную мощность и выдают 500 МВт в сеть полуострова», - цитирует Грабчака ТАСС.

Окончательный ввод первых блоков Таврической и Балаклавской ТЭС в эксплуатацию намечен на начало октября, пояснил чиновник.

Строительством обех электростанций занимается входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Технопромэкспорт». Мощность каждой ТЭС составит 470 МВт, ожидается, что они окончательно стабилизируют ситуацию с обеспечением полуострова электроэнергией.

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