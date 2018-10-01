2018-10-01T18:50:32+03:00
Звезды

Полотно художника Джао Уцзи ушло с молотка за рекордные $65 млн

Ценитель искусства, купивший его, пожелал остаться анонимным
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Сама работа представляет собой оранжево-синий пейзаж, выполненный в стиле абстракцииСама работа представляет собой оранжево-синий пейзаж, выполненный в стиле абстракции
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Произведение китайского художника Чжао Уцзи продали на Гонконгском аукционе за рекордные 65,2 миллионов долларов. Картина стала самым дорогостоящим лотом среди написанных маслом произведений азиатских живописцев за всю историю мировых торгов – сообщает в своем твиттере аукционный дом Sotheby’s.

Речь идет о триптихе (концептуальном формате картины, оформленной в трех частях, но обязательно объединенной общей идеей) «Июнь – октябрь 1985», размером 10 на 2.8 метров. Сама работа представляет собой оранжево-синий пейзаж, выполненный в стиле абстракции. В 2005 году прежний владелец произведения искусства приобрел его за 2.3 миллиона долларов, а спустя 13 лет, продав его, заработал сумму в 28 раз большую.

Известный пекинский художник - автор триптиха, был убежденным экспериментатором, смешивая реализм с элементами абстракции, в своих картинах он рождал удивительные сюжеты, спрос на которые с каждым годом уверенно продолжает расти.

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