Полотно художника Джао Уцзи ушло с молотка за рекордные $65 млн
Произведение китайского художника Чжао Уцзи продали на Гонконгском аукционе за рекордные 65,2 миллионов долларов. Картина стала самым дорогостоящим лотом среди написанных маслом произведений азиатских живописцев за всю историю мировых торгов – сообщает в своем твиттере аукционный дом Sotheby’s.
Речь идет о триптихе (концептуальном формате картины, оформленной в трех частях, но обязательно объединенной общей идеей) «Июнь – октябрь 1985», размером 10 на 2.8 метров. Сама работа представляет собой оранжево-синий пейзаж, выполненный в стиле абстракции. В 2005 году прежний владелец произведения искусства приобрел его за 2.3 миллиона долларов, а спустя 13 лет, продав его, заработал сумму в 28 раз большую.
Известный пекинский художник - автор триптиха, был убежденным экспериментатором, смешивая реализм с элементами абстракции, в своих картинах он рождал удивительные сюжеты, спрос на которые с каждым годом уверенно продолжает расти.