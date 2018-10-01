Опубликовано видео пролета Су-27 вблизи кораблей ВМС Украины

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-01T20:16:19+03:00

Инцидент произошел во время учений «Казацкая вольница-2018» в Азовском море

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Военно-морские силы Украины опубликовали видео пролета, как утверждается, российского истребителя Су-27 вблизи украинских кораблей во время учений «Казацкая вольница-2018» в Азовском море. Соответствующая запись была размещена на странице ВМС в Facebook.

На видеозаписи видно, как истребитель проходит на мало высоте вблизи одного из кораблей, после чего неспешно меняет курс и переходит к набору высоты.

Стратегические учения «Казацкая вольница-2018» проходили с 25 по 29 сентября — маневры осуществлялись в южных регионах страны, а также в акватории Азовского моря. Целью учения заявлено наращивание возможностей органов военного управления при планировании и проведении оборонительных и контрнаступательных операций.

Любопытно, что перед началом маневров в украинском военном ведомстве пообещали сбивать все незнакомые беспилотные летательные аппараты в районах учений.