Беспилотники Калашников будут использоваться в WWF

СЕГОДНЯ 20:11 2018-10-01T20:11:37+03:00

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Беспилотники Zala Aero - дочернего предприятия концерна «Калашников» - будут использоваться для охраны заповедных природных зон.

Всемирный фонд дикой природы решил закупить новинки для мониторинга с воздуха.

Свой выбор экологи остановили на комплексе 421-16EM. Разработка оснащена камерой видеонаблюдения, тепловизором и фотоаппаратом.

Камеры будут использоваться не только для ежедневного мониторинга и отслеживания популяции ценных видео животных, но и для отслеживания браконьеров.

Zala Aero сообщает, что пока беспилотники тестируются в экспериментальном режиме. После проверки оборудования будет принято решение о покупке первой партии со стороны WWF, пишет газета «Известия».

Комплекс Zala 421-16EM подходит для мониторинга открытой местности в круглосуточном режиме. Камеры фиксируют не только подвижные, но и статические объекты.

Полной зарядки хватает на полет до двух с половиной часов при температуре от -30°C до +40°C на высоте более 3 км. Максимальная скорость аппарата — 110 км/ч.