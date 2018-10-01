В Сети появился первый трейлер фильма «Рокетмен»
Мировая премьера фильма «Рокетмен» выйдет на экраны в мае 2019 года, а сегодня, 1 октября в сети появился первый трейлер фильма.
Компания Paramount Pictures опубликовала тизер-трейлер картины, которая рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Зрители увидят этапы творческого пути музыканта. Истрия начнется с поступления в Королевскую академию музыки, а завершится восхождением на музыкальный олимп.
Режиссером картины стал Декстер Флетчер. Главную роль сыграет британский актер Тэрон Эджертон. Зрителям он известен по фильму «Kingsman: Секретная служба», пишет "Ридус".
Элтон Джон знаковая фигура для всего шоу-бизнеса. Британский певец и композитор Элтон Джон, прославился не только своим музыкальным талантом, но и необычной сексуальной ориентацией, которую никогда не скрывал.
Сайт kp.ru писал о самых необычных фактов о жизни легендарного исполнителя.
Опубликован первый трейлер фильма Рокетмен .