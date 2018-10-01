2018-10-01T21:24:45+03:00
Общество

В Сети появился первый трейлер фильма «Рокетмен»

Картина расскажет о жизни Элтона Джона [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Фильм "Рокетмен" расскажет о жизни Элтона ДжонаФильм "Рокетмен" расскажет о жизни Элтона ДжонаФото: EAST NEWS
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Мировая премьера фильма «Рокетмен» выйдет на экраны в мае 2019 года, а сегодня, 1 октября в сети появился первый трейлер фильма.

Компания Paramount Pictures опубликовала тизер-трейлер картины, которая рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.

Зрители увидят этапы творческого пути музыканта. Истрия начнется с поступления в Королевскую академию музыки, а завершится восхождением на музыкальный олимп.

Режиссером картины стал Декстер Флетчер. Главную роль сыграет британский актер Тэрон Эджертон. Зрителям он известен по фильму «Kingsman: Секретная служба», пишет "Ридус".

Элтон Джон знаковая фигура для всего шоу-бизнеса. Британский певец и композитор Элтон Джон, прославился не только своим музыкальным талантом, но и необычной сексуальной ориентацией, которую никогда не скрывал.

Сайт kp.ru писал о самых необычных фактов о жизни легендарного исполнителя.

Опубликован первый трейлер фильма Рокетмен .

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