СЕГОДНЯ 22:55 2018-10-01T22:55:57+03:00

В Каталонии проходят массовые акции протеста, приуроченные к годовщине референдума о независимости региона Фото: REUTERS

Демонстранты прошли маршем по центру Барселоны к зданию местного парламента, где проходит митинг

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Сторонники независимости Каталонии вышли на масштабную акцию протеста в центре Барселоны, приуроченную к годовщине референдума о выходе автономии из состава Испании.

Акции протеста продолжаются в регионе с самого утра, но самым заметным мероприятием стало вечернее шествие, стартовавшее около 19:30 мск. Демонстранты с флагами Эстелады (неофициальный символ Каталонии) прошли маршем по центру города до здания парламента, где проходит митинг с участием спикера законодательного органа Роже Торрена и главы женералитета (правительства) автономии Кима Торра.

«Первое октября, не забудем, не простим!», - скандируют участники митинга, а также требуют освободить политических заключенных — таковыми каталонцы считают региональных политиков и общественных деятелей, причастных к организации незаконного с точки зрения Мадрида референдума. Всего Верховный суд Испании выдвинул обвинения против 25 человек, девять из них находятся под сражей, еще семь, включая бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, скрываются за пределами страны.

Некоторые из протестующих также требуют отставки нынешнего главы автономии Кима Торра и советника внутренних дел Микеля Буча в связи с субботними событиями в Барселоне, когда каталонская полиция применила силу против митингующих сторонников независимости региона.

Напомним, в октябре прошлого года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. В нем приняли участие 43% населения автономии, подавляющее большинство из них (до 90%) проголосовали за выход из состава Испании.

На основании итогов плебисцита, каталонский парламент провозгласил независимость. В Мадриде такой поворот событий ожидаемо не поддержали — правительство и Конституционный суд Испании признали референдум незаконным, после чего в Каталонии временно ввели прямое управление. Многие парламентарии и члены кабмина автономии подверглись уголовному преследованию за сепаратизм и подстрекательство к бунту.

На прошедших в декабре прошлого года внеочередных выборах в парламент Каталонии победу одержали сторонники независимости региона.