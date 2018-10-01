2018-10-01T23:30:06+03:00
Происшествия

В Москве водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП

Два человека пострадали при столкновении четырех автомобилей
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве водитель протаранил четыре автомобиля на встречной полосеВ Москве водитель протаранил четыре автомобиля на встречной полосеФото: Андрей КАРА
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На Ленинском проспекте столицы в понедельник водитель выехал на встречную полосу на большой скорости. Его действия стали причиной ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД по городу Москве, виновник ЧП протаранил четыре автомобиля. Сотрудники дорожной полиции сейчас на месте выясняют обстоятельства и причины аварии.

Пострадавшие доставлены в больницу. ДТП произошло по адресу Ленинский проспект, дом 61, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Свободы и Планерная в Москве, которое также произошло 1 октября. Там маршрутное такси столкнулось в четырьмя легковыми автомобилями. В ходе ДТП пострадали девять человек.

Также массовой столкновение машин было зафиксировано в столице 11 сентября. На Варшавском шоссе столкнулись рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика. Авария произошла по направлению в сторону Московской области неподалеку от дома под номером 100. Один человек погиб, и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

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