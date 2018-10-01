В Москве водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП
На Ленинском проспекте столицы в понедельник водитель выехал на встречную полосу на большой скорости. Его действия стали причиной ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД по городу Москве, виновник ЧП протаранил четыре автомобиля. Сотрудники дорожной полиции сейчас на месте выясняют обстоятельства и причины аварии.
Пострадавшие доставлены в больницу. ДТП произошло по адресу Ленинский проспект, дом 61, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Свободы и Планерная в Москве, которое также произошло 1 октября. Там маршрутное такси столкнулось в четырьмя легковыми автомобилями. В ходе ДТП пострадали девять человек.
Также массовой столкновение машин было зафиксировано в столице 11 сентября. На Варшавском шоссе столкнулись рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика. Авария произошла по направлению в сторону Московской области неподалеку от дома под номером 100. Один человек погиб, и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.