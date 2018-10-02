«Никогда не думаете»: Трамп оскорбил журналистку во время брифинга у Белого дома

СЕГОДНЯ 00:08 2018-10-02T00:27:33+03:00

Трамп оскорбил журналистку во время брифинга у Белого дома Фото: REUTERS

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Американский лидер Дональд Трамп публично оскорбил журналистку ABC News Сесилию Вега, выступая на брифинге по поводу нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.

Инцидент произошел на пресс-конференции в Розовом саду у Белого дома, сообщает репортер The Washington Post Эмбер Филиппс. В своей публикации она полностью приводит диалог, состоявшийся между президентом и журналисткой.

Закончив речь о новом торговом соглашении, Трамп приступил к общению с прессой, пригласив Вегу первой задать вопрос.

«Она в шоке из-за того, что я на нее указал. Она в состоянии шока», - прокомментировал глава государства некоторое замешательство журналистки, ожидавшей, пока ей передадут микрофон.

«Я не в шоке, спасибо, мистер президент», - ответила Вега.

«Все нормально, я знаю, вы не думаете. Никогда не думаете», - ухмыльнулся Трамп.

«Простите?», - репортер сделала вид, что не расслышала последнюю реплику президента.

«Ничего, продолжайте», - разрешил глава государства.

Заданный корреспонденткой вопрос не имел отношения к теме пресс-конференции, и в конечном итоге Трамп его проигнорировал. Тем не менее, агрессивная реакция президента возмутила представителей СМИ.

Эмбер предполагает, что вместо «Я не (в шоке), спасибо» Трамп услышал по-английски созвучное «Я так не думаю», после чего уже не смог удержаться от ироничной реплики. Поведение главы государства она объясняет исключительно «сексизмом» - мол, Трамп таким образом намекнул на умственную несостоятельность женщин в целом. В поддержку этой версии говорит то, что президент США уже успел прославиться обескураживающе резкими репликами в адрес журналистов-оппонентов женского пола.

Кроме того, Трампа и республиканцев пытаются втянуть в очередной секс-скандал — в Сенате США проходят слушания по выдвинутому президентом кандидату в судьи Верховного суда Бретту Кавано. Сразу несколько женщин припомнили последнему неподобающее поведение в далеких 1980-х.

Впрочем, нападки Трампа могли иметь другую цель — ABC News постоянно транслирует нелицеприятные и порой недостоверные материалы, порочащие имидж 45-го президента США. Неудивительно, что наравне с коллегами из CNN телеканал пользуется заслуженной неприязнью главы государства.