Климкин винит Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье

СЕГОДНЯ 00:24 2018-10-02T00:24:23+03:00

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Напряженная ситуация в Закарпатье с этническими венграми создается Россией. С таким обвинением в своем видеообращении выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Россия использует и будет использовать эту ситуацию для нашей дестабилизации в целом, и для дестабилизации Закарпатья», - говорится в видеоролике главы МИД на его странице в Facebook.

Климкин также заверил, что Россия действует не в интересах венгров Закарпатья или Венгрии. Он попросил всех помнить об этом, и предостерег украинцев от «наездов» на венгров.

«Необходимо перехватить инициативу, и действовать вежливо, но очень жестко и последовательно», — сказал он.

Министр снова не привел никаких доказательств причастности России к ситуации в Закарпатье. При этом он заверил, что все вопросы в Венгрией и венгерским послом он урегулировал на дипломатическом уровне, и «это мы уже проехали».

Он также признал, что на Украине назрела проблема двойного гражданства.