Доллар 1 октября 2018 года упал ниже 65 рублей впервые с августа

СЕГОДНЯ 00:57 2018-10-02T00:57:23+03:00

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Курс доллара на Московской бирже в понедельник опустился ниже 65 рублей. Это произошло впервые с 8 августа 2018 года.

По данным сайта биржи, около 23:00 цена американской валюты была 64,9 рубля за доллар, что на 63 копейки ниже к уровню закрытия предыдущих торгов. Однако позже доллар отвоевал свои позиции и снова поднялся до 65 рублей.

Курс евро также снижался. К 22:15 мск «европеец» потерял 83 копейки и торговался по 75,27 рубля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне 1 октября подорожали на 2,6% - до $85,02 за баррель. Таким обрахом Brent впервые за четыре года превысила $84 за баррель. Так, по состоянию на 18:29 мск марка Brent прибавила 1,54% и торговалась по $84,13 за баррель. В последний раз цены на североморскую нефть поднимались к этому уровню 10 ноября 2014 года.