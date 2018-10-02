2018-10-02T00:57:23+03:00
Экономика

Доллар 1 октября 2018 года упал ниже 65 рублей впервые с августа

Курс доллара на бирже в понедельник составил 64,9 рубля
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Курс доллара упал на торгах ниже 65 рублейКурс доллара упал на торгах ниже 65 рублейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Курс доллара на Московской бирже в понедельник опустился ниже 65 рублей. Это произошло впервые с 8 августа 2018 года.

По данным сайта биржи, около 23:00 цена американской валюты была 64,9 рубля за доллар, что на 63 копейки ниже к уровню закрытия предыдущих торгов. Однако позже доллар отвоевал свои позиции и снова поднялся до 65 рублей.

Курс евро также снижался. К 22:15 мск «европеец» потерял 83 копейки и торговался по 75,27 рубля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне 1 октября подорожали на 2,6% - до $85,02 за баррель. Таким обрахом Brent впервые за четыре года превысила $84 за баррель. Так, по состоянию на 18:29 мск марка Brent прибавила 1,54% и торговалась по $84,13 за баррель. В последний раз цены на североморскую нефть поднимались к этому уровню 10 ноября 2014 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Климкин подозревает Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
«Спасибо Игорю за всё»: Сборная РФ поблагодарила Акинфеева в видеоролике
Рогозин поздравил NASA с 60-летием
Климкин винит Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье
«Никогда не думаете»: Трамп оскорбил журналистку во время брифинга у Белого дома
Роскосмос исключил появление отверстия в корпусе «Союза» на производстве
В Москве водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП
Трамп заявил, что никогда не пробовал пиво
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
В Каталонии проходят массовые акции протеста, приуроченные к годовщине референдума о независимости региона
Кувейт впервые с 1990 года прекратил поставки сырой нефти в США
Австрийские власти предоставили убежище главреду «Страна.ua»
Похорны Шарля Азнавура пройдут в коммуне Монфор-л'Амори недалеко от Парижа
В МИД РФ прокомментировали провал референдума о смене названия Македонии
В Сети появился первый трейлер фильма «Рокетмен»