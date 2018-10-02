Рогозин поздравил NASA с 60-летием

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-02T01:12:06+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин от лица госкорпорации поздравил американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с 60-летием. Поздравление он разместил в своем Twitter.

«За 60 лет активной исследовательской и технической деятельности организация проделала огромную работу по изучению космоса», - сказал он.

Рогозин выразил надежду, что сотрудничество NASA и Роскосмоса будет развиваться и в новых проектах.

«Мы благодарны американским коллегам за многолетнее и плодотворное сотрудничество, венцом которого можно с полным основанием считать создание Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет», - отметил Глава Роскосмоса.

NASA в ответ в своем Twitter поблагодарило Роскосмос за добрые пожелания

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашей совместной исследовательской работы, которая была в прошлом, есть в настоящем и будет в будущем», - заверили в космическом агентстве США.