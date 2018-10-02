2018-10-02T01:40:16+03:00
Спорт

«Спасибо Игорю за всё»: Сборная РФ поблагодарила Акинфеева в видеоролике

Команда и РФС вспомнили все заслуги вратаря с 2004 года [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Вратарь ЦСКА, бывший вратарь сборной РФ Игорь АкинфеевВратарь ЦСКА, бывший вратарь сборной РФ Игорь АкинфеевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сборная России по футболу опубликовала в официальном Twitter-аккаунте видеоролик посвященный бывшему вратарю команды Игорю Акинфееву. Ролик был создан пресс-службой Российского Футбольного союза.

В нем перечислены все заслуги голкипера за те 15 лет, что он играл в сборной страны.

«Нам будет очень не хватать Игоря Акинфеева в сборной России! Спасибо Игорю за всё», — подписали видеоролик представители сборной.

Сборная России on Twitter.Спасибо Игорю за всё!

Напомним, один из главных героев чемпионата мира по футболу 2018 года вратарь сборной России Игорь Акинфеев сразу после завершения турнира объявил о том, что завершает свои выступления в составе главной команды страны. Последний матч за сборную он, выходит, провел 7 июля в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии.

В понедельник, 1 октября, Акинфеев объяснил почему принял решение покинуть российскую команду, и сосредоточится на играх за ЦСКА. По его словам, пришло время уступать дорогу в сборной молодым футболистам.

Ранее, 29 августа, было официально объявлено, что Акинфеев продлил контракт с армейским клубом до 2022 года.

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