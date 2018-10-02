В Сан-Марино появился памятник Юрию Гагарину

СЕГОДНЯ 05:23 2018-10-02T05:23:35+03:00

Церемония открытия была приурочена к 25-летию дипломатических отношений республики с Россией

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В Сан-Марино появился памятник советскому космонавту, первому человеку в космосе Юрию Гагарину. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Италии и республике.

Глава дипмиссии Сергей Разов вместе с представителями высшего руководства Сан-Марино принял участие в церемонии открытия монумента, которая прошла в понедельник, 1 октября. Торжество было приурочено приурочена 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Двусторонние отношения между Россией и Сан-Марино носят традиционно дружественный характер, основываются на конструктивных подходах, взаимном уважении и учете интересов друг друга, культурной близости народов двух стран. Основатель вашего государства, Святой Марин - христианский святой, почитаемый и Русской православной церковью», - сказал Разов.

Он напомнил, что установка бюстов Гагарину - масштабный проект российского фонда «Диалог культур - Единый мир». В Италии уже открыто пять таких скульптур, в том числе на высокогорье в обсерватории «Макс Валье» в Астрономической деревне долины Еггенталь в итальянских Альпах.