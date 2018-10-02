2018-10-02T07:05:37+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 2 октября 2018 года: местами по городу пройдет дождь

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 2 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выходя на улицу во вторник, лучше прихватить с собой зонтВыходя на улицу во вторник, лучше прихватить с собой зонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Москве на 2 октября 2018 года будет облачной с прояснениями. На протяжении практически всего дня в городе будет идти небольшой дождь, местами ожидаются умеренные осадки.

Что касается температуры воздуха, то во вторник столбики термометров будут держаться в пределах 11..13 градусов, а в ночные часы опустятся до 6..8 градусов, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ветер южного направления, по данным синоптиков, разовьет скорость в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет составлять порядка 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до конца первой декады октября в Москве будет довольно прохладно и дождливо, а ночью на город будут опускаться заморозки. Однако в середине месяца в город ненадолго вернется бабье лето. Будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до 15 градусов тепла.

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