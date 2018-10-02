2018-10-02T09:02:55+03:00
Политика

В МИД КНР объяснили сближение своего эсминца с американским кораблем

"Опасный" инцидент произошел в минувшее воскресенье в водах Южно-Китайского соря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В МИД Китая прокомментировали инцидент со сближением корабля ВВС США Decatur и эсминца LuyangВ МИД Китая прокомментировали инцидент со сближением корабля ВВС США Decatur и эсминца LuyangФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сближаясь с эсминцем ВВС США Decatur, экипаж китайского корабля Luyang действовал в соответствии с существующими правилами и нормами и в рамках принципа "неоспоримого суверенита" КНР над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел республики в ответ на недавнее заявление представителя американского Тихоокеанского флота Чарльза Брауна.

Напомним, что, по словам капитана, в минувшее воскресенье "непрофессиональные действия" экипажа судна Luyang привели к созданию "опасной" ситуации. Так, китайский эсминец якобы подошел к американскому кораблю на расстояние около 41 метра. В результате Decatur был вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения, передает сайт kp.ru.

В МИД КНР пояснили, что Luyang действительно произвел сближение с эсминцем США, но лишь для того, чтобы идентифицировать его. Американский корабль зашел в воды Южно-Китайского моря без разрешения Пекина, что является недопустимым, подчеркнули в ведомстве.

"Китай выражает сильное недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Там же подчеркивается, что, благодаря усилиям КНР и стран АСЕАН, в последние годы ситуация на море продолжает стабилизироваться, однако Соединенные Штаты все еще прибегают к "провокационным действиям". Дипломаты призвали Вашингтон прекратить подобные действия, чтобы не навредить китайско-американским отношениям, а также региональному миру, в целом. При необходимости КНР готов предпринять все необходимые меры для защиты национального суверенитета и обеспечения безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Boeing с 250 пассажирами загорелся при взлете
У берегов Индонезии произошли еще два "разрушительных" землетрясения
Тела 34 детей обнаружили под завалами храма в Индонезии
Экстрадированный в США Никулин отказался от проверки на вменяемость
Конституционный суд разберется с компенсациями за изъятое имущество москвичей
Годовщина референдума в Каталонии: протестующие закидали полицию яйцами
Президент Сербии прибыл в Россию на встречу с Путиным
Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
Борис Джонсон отложит Brexit, если станет премьер-министром
В России вновь рассматривают вариант введения соцнормы энергопотребления
Тимошенко предсказала скорый конец политической карьеры Порошенко
Погода в Москве на 2 октября 2018 года: местами по городу пройдет дождь
Рогозин: Маск демпингует пусковые услуги и выдавливает с этого рынка Россию
В Швеции откроется первый в мире Музей отвратительной еды
В США пожаловались на действия китайских ВМС
В Сан-Марино появился памятник Юрию Гагарину
Путин обошел Трампа в рейтинге доверия у иностранцев