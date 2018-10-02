В МИД КНР объяснили сближение своего эсминца с американским кораблем

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-02T09:02:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сближаясь с эсминцем ВВС США Decatur, экипаж китайского корабля Luyang действовал в соответствии с существующими правилами и нормами и в рамках принципа "неоспоримого суверенита" КНР над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел республики в ответ на недавнее заявление представителя американского Тихоокеанского флота Чарльза Брауна.

Напомним, что, по словам капитана, в минувшее воскресенье "непрофессиональные действия" экипажа судна Luyang привели к созданию "опасной" ситуации. Так, китайский эсминец якобы подошел к американскому кораблю на расстояние около 41 метра. В результате Decatur был вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения, передает сайт kp.ru.

В МИД КНР пояснили, что Luyang действительно произвел сближение с эсминцем США, но лишь для того, чтобы идентифицировать его. Американский корабль зашел в воды Южно-Китайского моря без разрешения Пекина, что является недопустимым, подчеркнули в ведомстве.

"Китай выражает сильное недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Там же подчеркивается, что, благодаря усилиям КНР и стран АСЕАН, в последние годы ситуация на море продолжает стабилизироваться, однако Соединенные Штаты все еще прибегают к "провокационным действиям". Дипломаты призвали Вашингтон прекратить подобные действия, чтобы не навредить китайско-американским отношениям, а также региональному миру, в целом. При необходимости КНР готов предпринять все необходимые меры для защиты национального суверенитета и обеспечения безопасности.