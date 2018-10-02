Boeing с 250 пассажирами загорелся при взлете

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-02T09:50:45+03:00

В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет с пассажирами

Самолет должен был совершить перелет из Нью-Йорка в Аккару [видео]

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В аэропорту Нью-Йорка произошло ЧП. На взлетной полосе загорелся Boeing 767. Самолет должен был совершить перелет из аэропорта имени Джона Кеннеди в столицу Ганы-Аккару.

Возгорание произошло во время буксирования самолета. У судна загорелась стойка шасси. Едкий дым почувствовали на борту судна. Пилоты сообщили диспетчеру, что произошла внештатная ситуация.

К борту срочно прибыли экстренные службы. Пожар удалось потушить, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Всего на борту воздушного судна находилось 250 пассажиров и 8 членов экипажа.

В аэропорту Нью-Йорка при взлете загорелся самолет.

Известно, что лайнер принадлежи авиакомпании Delta. Когда ситуация с самолетом была улажена, пассажиров отправили к месту назначения резервным бортом, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru писал, что в аэропорту Сочи самолет "Боинг-737”, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в заграждение. Судно загорелось, пострадали четыре человека.