Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании в отношении Роналду

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-02T10:10:47+03:00

Отчет о преступлении был написан еще в июне 2009 года, но тогда жертва не назвала имя подозреваемого, а лишь провела медицинское освидетельствование

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Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, который обвиняется в изнасиловании 34-летней учительницы из США Кэтрин Майорги.

Сайт kp.ru уже писал о том, что речь идет об инциденте девятилетней давности. По словам, Кэтрин, которая в то время была начинающей моделью, она познакомилась в Роналду во время вечеринки в отеле Palms Place Hotel в Лас-Вегасе. Молодые люди весело проводили время, и в какой-то момент футболист пригласил знакомую в свой номер. Позже мужчина якобы изнасиловал девушку в ванной комнате, несмотря на то, что она активно сопротивлялась и кричала.

По словам представителя департамента полиции Лас-Вегаса, о происшествии стало известно еще 13 июня 2009 года, передает DailyMail.

"В то время, когда был сделан отчёт, жертва не назвала детективам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого. Был проведён лишь медосмотр", — подчеркнул сотрудник правоохранительных органов.

Как рассказала сама Кэтрин, она пыталась засудить португальца, но его адвокат решил вопрос 375 тысячами долларов, которые были обменяны на молчание. Так дело было замято.

Примечательно, что в апреле прошлого года инцидент снова всплыл в материале издания Spiegel. Тогда имя потерпевшей не назвалось, но Роналду сразу опроверг все обвинения и заявил, что намерен судиться с немецкой газетой.

Сейчас форвард итальянского "Ювентуса" продолжает отрицать факт изнасилования, утверждая, что секс с американкой у него действительно был, но по взаимному согласию.