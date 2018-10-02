Google Maps добавил функцию отслеживания автобусов и троллейбусов

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-02T10:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Американская компания Google обновила свой сервис карт, добавив функцию отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени.

Оценить все достоинства нововведения могут жители и гости 13-ти городов России, в частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Новосибирска и Самары. Функция затрагивает автобусы и троллейбусы.

"Это поможет планировать день более эффективно. Теперь вы всегда будете знать, есть ли у вас лишняя минутка на кофе или лучше пробежаться, чтобы не опоздать на маршрутку", - сообщается в блоге компании.

Стоит отметить, что добавление функции отслеживания транспорта стало не единственным нововведением в сервисе Google Maps. Теперь пользователи могут заранее узнавать о проблемах на дорогах, оперативно получать актуальную информацию о пробках и получать уведомления, которые помогут составлять альтернативные маршруты.

Также была добавлена поддержка комбинированных маршрутов, что будет особенно полезно для тех, кто совмещает поездки на автомобиле с передвижением на общественном транспорте.

Все эти полезные новые функции появятся на Android и iOS уже на этой неделе. Чтобы воспользоваться ими, достаточно просто обновить приложение Google Maps.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны Бельгии заявило о намерении подать в суд на американскую корпорацию. Властям не понравился тот факт, что в Google отказались "замыливать" военные объекты европейского государства на своих картах.