Российский консул посетил задержанное в Пусане судно "Севастополь"

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-02T10:44:49+03:00

Судно было задержано в южнокорейском порту в августе этого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вероятнее всего, сухогруз покинет южнокорейский порт уже в этот вторник, 2 октября

Изменить размер текста: A A

Консул РФ в Пусане Роман Быков посетил российское судно "Севастополь", которое было задержано в южнокорейском порту из-за американских санкций. Члены экипажа заверили дипломата, что данный сухогруз не нарушал никаких норм морского права или постановлений.

"Капитан говорит, что судно никогда не было в КНДР и ничем запрещенным не занималось", - подчеркнул Быков.

По его словам, ситуация с освобождением сухогруза должна разрешиться в этот вторник, 2 октября. Такую же информацию предоставил и источник в администрации порта Пусан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства, решение об освобождении "Севастополя" уже принято, осталось лишь завершить все бюрократические процедуры.

Напомним, что российское судно было задержано в южнокорейском порту в августе этого года из-за американских санкций, введенных в отношении компании-судовладельца "Гудзон".

Вскоре после инцидента в ситуацию решили вмешаться власти РФ, которые потребовали от Южной Кореи объяснить происходящее. Так, сайт kp.ru писал о том, что накануне в российский МИД был вызван посол республики в Москве У Юн Гын.