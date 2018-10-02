2018-10-02T10:44:49+03:00
Политика

Российский консул посетил задержанное в Пусане судно "Севастополь"

Вероятнее всего, сухогруз покинет южнокорейский порт уже в этот вторник, 2 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Судно было задержано в южнокорейском порту в августе этого годаСудно было задержано в южнокорейском порту в августе этого годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Консул РФ в Пусане Роман Быков посетил российское судно "Севастополь", которое было задержано в южнокорейском порту из-за американских санкций. Члены экипажа заверили дипломата, что данный сухогруз не нарушал никаких норм морского права или постановлений.

"Капитан говорит, что судно никогда не было в КНДР и ничем запрещенным не занималось", - подчеркнул Быков.

По его словам, ситуация с освобождением сухогруза должна разрешиться в этот вторник, 2 октября. Такую же информацию предоставил и источник в администрации порта Пусан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства, решение об освобождении "Севастополя" уже принято, осталось лишь завершить все бюрократические процедуры.

Напомним, что российское судно было задержано в южнокорейском порту в августе этого года из-за американских санкций, введенных в отношении компании-судовладельца "Гудзон".

Вскоре после инцидента в ситуацию решили вмешаться власти РФ, которые потребовали от Южной Кореи объяснить происходящее. Так, сайт kp.ru писал о том, что накануне в российский МИД был вызван посол республики в Москве У Юн Гын.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сингапуре россиянку ждет суд из-за нападения на полицейского
ЦБ подсчитал, что россияне набрали слишком много кредитов
В 2019 году в России выдадут до 200 тысяч американских виз
Посол РФ рассказал о попытках Запада повлиять на итоги референдума в Македонии
Москалькова предложила выносить больше оправдательных приговоров в судах
Глава «Нафтогаза» оценил последствия от запуска второй нитки «Турецкого потока»
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1230 человек
Google Maps добавил функцию отслеживания автобусов и троллейбусов
Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании в отношении Роналду
Гройсман заявил, что в 2019 году Украина отдаст треть бюджета на погашение госдолга
Boeing с 250 пассажирами загорелся при взлете
У берегов Индонезии произошли еще два "разрушительных" землетрясения
Тела 34 детей обнаружили под завалами храма в Индонезии
Экстрадированный в США Никулин отказался от проверки на вменяемость
Конституционный суд разберется с компенсациями за изъятое имущество москвичей
В МИД КНР объяснили сближение своего эсминца с американским кораблем
Годовщина референдума в Каталонии: протестующие закидали полицию яйцами
Президент Сербии прибыл в Россию на встречу с Путиным
Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
Борис Джонсон отложит Brexit, если станет премьер-министром
В России вновь рассматривают вариант введения соцнормы энергопотребления
Тимошенко предсказала скорый конец политической карьеры Порошенко
Погода в Москве на 2 октября 2018 года: местами по городу пройдет дождь
Рогозин: Маск демпингует пусковые услуги и выдавливает с этого рынка Россию
В Швеции откроется первый в мире Музей отвратительной еды
В США пожаловались на действия китайских ВМС
В Сан-Марино появился памятник Юрию Гагарину
Путин обошел Трампа в рейтинге доверия у иностранцев