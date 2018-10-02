2018-10-02T10:49:47+03:00
Политика

Глава «Нафтогаза» оценил последствия от запуска второй нитки «Турецкого потока»

По словам Андрея Коболева, это приведет к снижению объемов транзита газа через территорию Украины
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве оценили последствия от запуска второй нитки "Турецкого потока"В Киеве оценили последствия от запуска второй нитки "Турецкого потока"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев оценил последствия от запуска второй нитки газопровода "Турецкий поток". Он отметил, что это приведет к снижению объемов транзита газа через украинскую территорию.

"Нить (вторая) "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут", — сказал Коболев в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что украинской стороне тяжело проводить переговоры с Турцией по этому вопросу. Глава "Нафтогаза" также выразил надежду, что Евросоюз не откажется от транзита газа через территорию Украины. Тогда запуск второй нитки "Турецкого потока" не будет иметь смысла.

Напомним, проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая нитка - для поставок газа Турции, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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