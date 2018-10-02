Посол РФ рассказал о попытках Запада повлиять на итоги референдума в Македонии

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-02T11:09:02+03:00

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Европейские и американские чиновники предпринимали активные попытки по оказанию влияния на исход состоявшегося в Македонии всенародного референдума о переименовании страны. Об этом рассказал посол России в республике Сергей Баздникин.

По его словам, в сентябре Скопье посетило огромное число высокопоставленных госдеятелей из Вашингтона и Брюсселя, которые открыто убеждали македонцев "позитивно изъяснится" на референдуме, от исходов которого зависело вступление страны в НАТО и Евросоюз.

"Мы не выступали с какими-либо публичными заявлениями в связи с референдумом, чтобы это не выглядело, как попытка влияния на его результаты. Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства", — цитирует РИА Новости Баздникина.

Дипломат подчеркнул, что референдум явно прошел неуспешно и граждане буквально "ногами проголосовали" против сделки Скопья и Афин.

Напомним, что явка избирателей на референдуме по вопросу переименования Македонии в Республику Северная Македония была крайне низкой .Согласно подсчету 100% бюллетеней, в голосовании приняли участие чуть более 666 тысяч человек (36,91%). Из них подавляющее большинство являются сторонники смены названия страны. Однако для принятия итогов референдума было необходимо, чтобы в нем приняли участие как минимум половина населения, имеющего право голоса.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент Македонии Гёрге Иванов назвал данный плебисцит провальным и призвал граждан дальше двигаться по европейскому пути, но "с чувством собственного достоинства".