2018-10-02T11:20:53+03:00
Политика

В 2019 году в России выдадут до 200 тысяч американских виз

По словам министра-советника по визовым вопросам посольства США в Москве Майкла Йодера, объем работы в дипведомстве увеличился
Екатерина БОЛГОВА
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Власти США выдадут до 200 тысяч виз в России в 2019 годуВласти США выдадут до 200 тысяч виз в России в 2019 годуФото: REUTERS
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В следующем году по все России выдадут до 200 тысяч американских виз. Об этом заявил министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер.

"Объем работы не сократился, увеличился, например, во Владивостоке на 50%. Хотя число персонала уменьшилось. Мы выдали 250 тысяч виз в 2016 году", — сказал Йодер журналистам во Владивостоке.

Он отметил, что за текущий год пока нет статистических данных, но в 2019 году ожидается выдача около 200 тысяч виз.

"Но в следующем году мы, думаю, выдадим от 150 до 200 тысяч виз по всей стране", — добавил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила ужесточить условия выдачи виз и грин-карт проживающим в стране мигрантам. Соответствующая инициатива была опубликована министерством внутренней безопасности 22 сентября.

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