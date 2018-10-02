В 2019 году в России выдадут до 200 тысяч американских виз
В следующем году по все России выдадут до 200 тысяч американских виз. Об этом заявил министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер.
"Объем работы не сократился, увеличился, например, во Владивостоке на 50%. Хотя число персонала уменьшилось. Мы выдали 250 тысяч виз в 2016 году", — сказал Йодер журналистам во Владивостоке.
Он отметил, что за текущий год пока нет статистических данных, но в 2019 году ожидается выдача около 200 тысяч виз.
"Но в следующем году мы, думаю, выдадим от 150 до 200 тысяч виз по всей стране", — добавил дипломат, передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила ужесточить условия выдачи виз и грин-карт проживающим в стране мигрантам. Соответствующая инициатива была опубликована министерством внутренней безопасности 22 сентября.