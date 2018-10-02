2018-10-02T11:36:38+03:00
Общество

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о пенсионных изменениях

Соответствующее решение было принято большинством голосов парламентариев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее закон о пенсионных изменениях поддержал комитет по бюджету и финансовым рынкамРанее закон о пенсионных изменениях поддержал комитет по бюджету и финансовым рынкамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон об изменениях пенсионной системы. Соответствующее решение было принято большинством голосов на заседании во вторник, 2 октября. Об этом рассказал председатель комитета Валерий Рязанский.

Он подчеркнул, что новые поправки в законодательство предусматривают возможность досрочного выхода на пенсию. Кроме того, закрепляется понятие предпенсионного возраста, устанавливаются меры поддержки работников села, прописываются критерии перерасчета выплат, их индексации.

По словам Рязанского, сейчас российские субъекты уже включились в разработку "мер поддержки людей пенсионного возраста". Более того, во всех регионах соответствующие законы приняты местными собраниями, а в половине из них данные документы подписаны губернаторами и обнародованы. В Хакасии и Иркутской области поправки будут рассмотрены 17 октября, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине сентября в правительство поступило 150 поправок к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство. Девять из них были предложены самим президентом РФ Владимиром Путиным и предусматривают защиту трудовых прав людей старшего возраста.

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