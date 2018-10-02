2018-10-02T11:48:39+03:00
В мире

Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР

Глава британского правительства напомнила о присутствии бывших советских республик в Европейском Содружестве
Сакина НУРИЕВА
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Мэй ответила, что эти два блока не похожи друг на другаМэй ответила, что эти два блока не похожи друг на другаФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в эфире BBC Radio прокомментировала слова главы британского МИД Джереми Ханта о том, что ЕС уподобляется СССР.

Мэй ответила, что эти два блока не похожи друг на друга.

В эфире радио премьер-министр также напомнила о присутствии в ЕС бывших советских республик.

«В Европейском союзе есть страны, которые когда-то были частью Советского Союза. Сейчас они являются демократическими государствами, и я могу сказать вам, что эти две организации не одно и то же», —привело слова Мэй издание RTE.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил Брюссель в стремлении превратить Евросоюз из клуба в тюрьму и сравнил в своей речи ЕС и СССР. Политик сказал, что Евросоюз уподобляется Советскому Союзу, стремясь воспрепятствовать выходу членов сообщества из своей сферы влияния.

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