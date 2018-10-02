Рассмотрение апелляции на арест журналиста Вышинского вновь перенесено

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-02T11:50:38+03:00

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Рассмотрение апелляции на арест главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которое должно было состояться во вторник, 2 октября, вновь перенесли на неопределенный срок. Об этом рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Рассмотрение нашего ходатайства, которое сегодня должен был рассматривать Апелляционный суд Херсонской области, вновь перенесено", - заявил юрист.

По его словам, отмена слушания связана с проведением на Украине новой судебной реформы. Сейчас в стране активно ликвидируются все апелляционные суды.

Теперь адвокат переживает, что рассмотрение апелляции на арест его подзащитного может состояться лишь по истечении самого срока Вышинского содержания под стражей в начале ноября. Если это все же случится, то будут нарушены права гражданина на апелляционное обжалование.

Как сообщает ТАСС, когда именно будет создан новый суд пока неизвестно. Сейчас полным ходом идет реорганизация системы.

Напомним, что главред "РИА Новости Украина" был содержан сотрудниками СБУ 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в государственной измене, этапировали в Херсон, а позже арестовали без права внесения залога. После этого Вышинский заявил, что отказывается от гражданства Украины, предпочитая российский паспорт, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью.

Арест журналиста еще несколько раз продляли. Из-за плохого питания в СИЗО состояние мужчины сильно ухудшилось. В Киеве заявили, что готовы рассмотреть возможность передачи Вышинского Москве в обмен на задержанных в РФ украинских граждан, однако ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже называла такой выход из ситуации невозможным.

Сайт kp.ru писал о том, что перед тем как проводить обмен заключенными стороны должны подписать соответствующее соглашение и решить вопрос о статусе ряда осужденных, поскольку они имеют гражданство обеих стран.