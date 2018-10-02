2018-10-02T11:51:21+03:00
Экономика

Курс доллара вырос по отношению к рублю на открытии торгов

Утром во вторник курс доллара составил 65,15 рубля
Екатерина БОЛГОВА
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Курс доллара вырос по отношению к рублюКурс доллара вырос по отношению к рублюФото: REUTERS
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На открытии торгов Московской биржи во вторник, 2 октября, курс доллара вырос по отношению к рублю. К 10.05 утра курс американской валюты составил 65,15 рубля.

Курс евро упал, составив 75,16 рубля. По информации Центробанка РФ, ожидалось, что во вторник курс доллара составит 65,5745 рубля, евро — 75,9877 рубля.

Вечером накануне на Московской бирже курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 8 августа 2018 года. За день американская валюта ослабла более чем на 60 копеек. Евро подешевело более чем на 80 копеек.

Укрепление курса рубля эксперты объясняют повышением цен на нефть. Цена нефти марки Brent выросла на 0,2%, составив 85,16 доллара за баррель. Такой показатель в последний раз был достигнут в ноябре 2014 года.

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