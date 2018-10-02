Турецкие власти санкционировали задержание 417 человек за экономические преступления

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-02T12:08:41+03:00

В стране начались рейды в отношении лиц, подозреваемых в отмывании денег

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Утром во вторник, 2 октября, в Турции начались полицейские рейды с обысками среди тех, кого подозревают в экономических преступлениях. Власти страны уже санкционировали задержание 417 человек, передает телеканал Huberturk.

Отмечается, что Генпрокуратура подозревает этих лиц в отмывании денег, а также действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе Турции. Общий объем полученных и переведенных за границу средств превышает 400 млн долларов.

Следствие полагает, что с 1 января прошлого года подозреваемые совершили более 28 тысяч переводов, от пяти тысяч лир (около 850 долларов) каждый. Также прокуратура выяснила, что большая часть получателей этих денег является иранцами, проживающими в США.

Если задержанным будут предъявлены обвинения, то будут заведены уголовные дела по статьям об отмывании денег, создании преступной группировки, финансировании терроризма.