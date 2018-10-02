2018-10-02T13:02:24+03:00
Экономика

Песков: дедолларизация российской экономики не может быть краткосрочной

Представитель Кремля отметил тенденцию к расширению использования национальных валют в международных расчетах
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации российской экономики не может быть краткосрочным. При этом он отметил тенденцию к увеличению использования нацвалют в международных расчетах.

"Президент (России Владимир) Путин ранее говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, то есть, рубля, в расчетах с внешними партнерами и сокращении доли доллара в общем объеме международных расчетов", - сказал представитель Кремля.

Он также назвал дедолларизацию длительным и скрупулезным трудом и подчеркнул, что "тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место".

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал неизбежным для РФ и некоторых других стран переход с доллара на расчеты в нацвалютах. Он также представил план по дедолларизации в стране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24