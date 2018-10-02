Власти Южной Кореи освободили российское судно "Севастополь"

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-02T13:23:39+03:00

Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабль в любой момент может покинуть место пребывания

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Южнокорейские власти освободили российское судно «Севастополь», ранее задержанное в порту Пусан.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Сеуле.

Как сообщили представители посольства, судно в любое время может покинуть место пребывания, но пока не планирует этого делать.

Ранее "Севастополь" посетил российский консул Роман Быков. Члены экипажа заверили дипломата, что судно не нарушило никаких норм морского права или постановлений, несмотря на американские санкции.

Российское судно "Севастополь" было задержано в южнокорейском порту в августе этого года из-за американских санкций, введенных в отношении компании-судовладельца "Гудзон".