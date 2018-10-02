Две трети половины россиян хранят сбережения в рублях

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-02T13:37:33+03:00

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Подавляющее число россиян сообщили, что предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. При этом 31% респондентов заявили, что не откладывают средства. Примерно такой же показатель был продемонстрирован в октябре прошлого года.

Условия для накопления сбережений остаются неизменными по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Сейчас 66% россиян хранят свои сбережения в рублях (в октябре 2017 года — 64%), 5% респондентов держат свои сбережения в долларах, 3% - в европейской валюте.

С 2016 года не изменился удельный вес граждан, предпочитающих хранить сбережения в американской валюте и евро. Больше половины (56%) опрошенных заявили, что следят за курсом доллара. Регулярно следят за курсом 19% респондентов, а 37% иногда делают это. При 44% вообще не интересуются курсами. Опрос был проведен 21 сентября среди 1600 респондентов в возрасте 18+, передает "Интерфакс".