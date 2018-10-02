В Афганистане при взрыве погибли 13 человек

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-02T14:15:39+03:00

Об участии какой-либо террористической организации в случившемся не пока не сообщается Фото: REUTERS

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Взрыв произошел в провинции Нангархар во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана. В результате взрыва погибли 13 человек, еще 40 получили ранения.

Как сообщает издание "Пажвак", устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда.

"Тринадцать человек погибли и еще 40 ранены при атаке террориста-смертника на офис кандидата в Волеси Джирга ("Дом народа", нижняя палата парламента. — Прим. ред.) в провинции Нангархар", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Об участии какой-либо террористической организации в случившемся не пока не сообщается.

Ранее в Афганистане при подрыве мины погибли 8 детей. Инцидент произошел в афганской провинции Фарьяб к северу от Меймене. Возраст погибших и пострадавших составил от шести до двенадцати лет. Власти возложили ответственность за случившееся на запрещенное в РФ экстремистское движение "Талибан".