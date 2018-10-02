Ушел в отставку губернатор Курганской области
Ушел в отставку губернатор Курганской области Алексей Кокорин. На сайте регионального правительства отмечается, что политик принял такое решение «в связи с переходом на новое место работы». Обстоятельства отставки не уточняются.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 сентября президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей руководителей Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края. Новым руководителем Астраханской области стал Сергей Морозов, заместитель главы Федеральной таможенной службы России. Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии президент назначил сына первого ее президента - Казбека Кокова.
Врио губернатора Приморья был назначен Олег Кожемяко, ранее занимавший должность главы Сахалинской области. Руководитель Сахалина пока не назван.