СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-02T14:20:01+03:00

Отмечается, что Алексей Кокорин принял это решение «в связи с переходом на новое место работы»

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Ушел в отставку губернатор Курганской области Алексей Кокорин. На сайте регионального правительства отмечается, что политик принял такое решение «в связи с переходом на новое место работы». Обстоятельства отставки не уточняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 сентября президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей руководителей Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края. Новым руководителем Астраханской области стал Сергей Морозов, заместитель главы Федеральной таможенной службы России. Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии президент назначил сына первого ее президента - Казбека Кокова.

Врио губернатора Приморья был назначен Олег Кожемяко, ранее занимавший должность главы Сахалинской области. Руководитель Сахалина пока не назван.