Причиной смерти Шарля Азнавура стал отек легких

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-02T14:33:19+03:00

Причина смерти великого шансонье была установлена в ходе вскрытия, на котором настоял главный прокурор Тараскона

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Причину смерти великого шансонье Шарля Азнавура установили в ходе вскрытие, на проведении которого настоял главный прокурор города Тараскон, расположенного на юге Франции.

Как сообщает телеканал BFM TV, вскрытие потребовалось, чтобы установить точную причину смерти знаменитого певца. Выяснилось, что Азнавур умер естественной смертью: к остановке «сердечно-дыхательных функций организма» привел «отек легких».

Напомним, Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. На момент смерти шансонье было 94 года.

В соответствии с последней волей шансонье, его похоронят во Франции, небольшой семейный склеп расположен в монастыре XII века в коммуне Монфор-д'Амори недалеко от Парижа. Кроме того, траурные мероприятия пройдут в Армении — на исторической родине предков Азнавура.