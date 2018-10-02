Император Японии утвердил новый состав правительства

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-02T14:49:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Император Японии Акихито официально утвердил новый состав правительства страны, который был предложен ему премьер-министром Синдзо Абэ. Подписание соответствующего документа состоялось в ходе торжественной церемонии в Императорском дворце в Токио во вторник, 2 октября.

Напомним, что после того, как Абэ вновь одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, все члены правительства подали в отставку, чтобы он мог провести кадровую перестановку. Такое решение политик объяснил намерением "построить новую Японию" в эпохе, которая наступит после отречения Акихито и вступления на престол его старшего сына Нарухито.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года 84-летний император пожаловался на свой преклонный возраст. В результате было решено в исключительном порядке досрочно передать трон наследному принцу.

Согласно конституции Японии, именно монарх должен утверждать назначение министров. По данным ТАСС, первое заседание нового правительства состоится уже этим вечером.