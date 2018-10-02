2018-10-02T15:00:14+03:00
Политика

Президент Сербии пригласил Путина посетить Белград в ближайшее время

В ходе встречи в Москве российский лидер и Александр Вучич обсудили ситуацию на Западных Балканал, в частности, в Автономном крае Косово и Метохия
Денис СУХОВ
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Александр Вучич и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента РФАлександр Вучич и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента РФ
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Президент Сербии Александр Вучичи пригласил российского коллегу Владимира Путина в ближайшее время посетить Белград. Соответствующее предложение прозвучало в ходе встречи двух лидеров в Москве.

«Благодарю вас за все, что вы делаете в пользу Сербии. Хотел бы пригласить вас посетить Белград в ближайшее время, и это будет большая честь для нашего народа», - отметил Вучич.

Главной темой московских переговоров президентов стала ситуация на Западе Балкан, в том числе эскалация напряженности в Автономном крае Косово и Метохия. Вучич выразил главе российского государства благодарность за его позицию «в защиту международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия».

«Ситуация на Западных Балканах — очень сложная, и Сербия, как государство, сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне, и независимо от нашего стремления достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии», - подчеркнул Вучич.

Также президент Сербии отметил, что республика фактически является единственным западнобалканским государством, приверженным принципу нейтралитета в военной сфере.

«Сербия как независимое и свободное государство будет сохранять военный нейтралитет и, я думаю, что Сербия сегодня является единственной страной на Западных Балканах с таким определением», - резюмировал Вучич.

Также лидеры выразили уверенность, что экономические отношения двух стран будут развиваться и укрепляться. В ходе встречи Вучич подарил Путину книгу «Моя прекрасная Сербия», написанную русскими авторами.

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