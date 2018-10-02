Беспилотник ОБСЕ нашел «Бук» украинских силовиков в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-02T17:16:59+03:00

В ОБСЕ заявили, что обнаружили "Бук" силовиков в Донбассе Фото: REUTERS

Три зенитных ракетных комплекса были обнаружены на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву населенном пункте Рубежное

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В подконтрольном Киеву населенном пункте Рубежное в Донбассе были обнаружены зенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских силовиков. Вооружение нашел беспилотный летательный аппарат наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Двадцать восьмого сентября мини-БПЛА СММ обнаружил три зенитных ракетных комплекса (9K37) ("Бук") на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", — сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ.

Отмечается, что 29 сентября наблюдатели миссии нашли зенитный ракетный комплекс (9K37) уже на грузовике-платформе возле этой же станции, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» предложило ООН модель миротворческой операции на Донбассе. Модель была обнародована на странице украинского ведомства в социальной сети Twitter. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года.