2018-10-02T17:21:52+03:00
Происшествия

На Украине введен карантин из-за сибирской язвы

Пять человек госпитализированы в Саратовском районе, неподалеку от Одессы
Ася РОМАНЧУК
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На Украине объявлен карантин из-за вспышки сибирской язвыНа Украине объявлен карантин из-за вспышки сибирской язвыФото: Александр ГЛУЗ
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На Украине введен карантин из-за распространения сибирской язвы. Пока случаи заболевания зафиксированы в Саратовском районе, неподалеку от Одессы.

Пять человек были госпитализированы в медицинские учреждения, одному из заболевших подтвердили диагноз – сибирская язва. Остальные четыре пациента пока находятся в карантине, им не подтвердили данный диагноз, хотя имеются аналогичные повреждения кожных покровов.

В Минздраве Украины заявили, что данный вид сибирской язвы не опасен, он лечится антибиотиками.

Все пострадавшие из села Меняйловка. Пациенты рассказали, употребляли в пищу говядину, предположительно мясо явилось источником заражения.

Врачи держат на контроле состояние здоровья всех жителей села. Карантин объявлен на 15 дней, сообщает «Утро.ру».

Сибирская язва – это инфекционное заболевание. Причиной болезни является больное животное, мясо которого употреблялось в пищу.

Разносить данное заболевание могут так же жалящие насекомые.

Первый признак болезни появляется в виде карбункулов на коже или внутренних органах. Если вовремя не будет оказана медицинская помощь, то возможен летальный исход.

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