На Украине введен карантин из-за сибирской язвы
На Украине введен карантин из-за распространения сибирской язвы. Пока случаи заболевания зафиксированы в Саратовском районе, неподалеку от Одессы.
Пять человек были госпитализированы в медицинские учреждения, одному из заболевших подтвердили диагноз – сибирская язва. Остальные четыре пациента пока находятся в карантине, им не подтвердили данный диагноз, хотя имеются аналогичные повреждения кожных покровов.
В Минздраве Украины заявили, что данный вид сибирской язвы не опасен, он лечится антибиотиками.
Все пострадавшие из села Меняйловка. Пациенты рассказали, употребляли в пищу говядину, предположительно мясо явилось источником заражения.
Врачи держат на контроле состояние здоровья всех жителей села. Карантин объявлен на 15 дней, сообщает «Утро.ру».
Сибирская язва – это инфекционное заболевание. Причиной болезни является больное животное, мясо которого употреблялось в пищу.
Разносить данное заболевание могут так же жалящие насекомые.
Первый признак болезни появляется в виде карбункулов на коже или внутренних органах. Если вовремя не будет оказана медицинская помощь, то возможен летальный исход.