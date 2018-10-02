Прощание с Романом Карцевым пройдет в московском Центральном доме литераторов

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-02T17:22:50+03:00

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Прощание с Романом Карцевым — советским и российским артистом эстрады, актером театра и кино — состоится 4 октября. Церемония пройдет в московском Центральном доме литераторов.

Об этом сообщила РИА Новости дочь артиста Елена Кассинская.

«Зал ЦДЛ, четвертое октября, начало в 11:00», - рассказала Кассинская.

Как сообщал сайт «КП», Народный артист России Роман Карцев умер во вторник, 2 октября, в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. По словам внучки артиста, его похоронят на Аллее актеров Троекуровского кладбища в Москве.

Роман Карцев известен как выдающийся артист эстрады, сатирик, актер театра и кино. Ему принадлежат роли в комедиях «Небеса обетованные» и «Старые клячи», также он прославился шедевральными образами в картинах по произведениям Михаила Булгакова — экономиста-плановика Максимилиана Поплавского в «Мастере и Маргарите» и председателя домкома Швондера в «Собачьем сердце».