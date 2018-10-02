2018-10-02T17:48:09+03:00
Политика

Путин назначил врио глав Липецкой и Курганской области

Новыми губернаторами регионов станут Игорь Артамонов и Вадим Шумков, сообщили в Кремле
Денис СУХОВ
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Президент России Владимир Путин подписал несколько законов. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин подписал несколько законов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», - рассказал Песков.

Соответствующие указы президента уже опубликованы на официальном портале Кремля.

«1. Принять отставку Губернатора Курганской области Кокорина А.Г. по собственному желанию.

2. Назначить Шумкова Вадима Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Курганской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Курганской области, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе о назначении врио главы Курганской области.

Аналогичный документ был принят в отношении нового исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Отмечается, что указы вступают в силу со дня подписания.

Ранее губернатор Курганской области Алексей Кокорин сообщил о сложении с себя полномочий в связи с «переходом на другое место работы». Также с просьбой о переводе на иное поле деятельности обратился к президенту глава Липецкой области Олег Королев.

Кроме того, мэр Владивостока заявил на своей странице в Facebook о намерении покинуть пост, объяснил решение «отсутствием мотивации» бороться за благополучие города.

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