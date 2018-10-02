2018-10-02T17:56:39+03:00
В мире

В Великобритании за особо тяжкие преступления будут лишать гражданства

Об этом сообщил глава британского МВД
Сакина НУРИЕВА
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Об этом заявил глава британского МВД Саджид ДжавидОб этом заявил глава британского МВД Саджид ДжавидФото: REUTERS
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Правительство Великобритании приняло решение за особо тяжкие преступления лишать гражданства. Такая мера применима к тем, у кого уже есть гражданство второй страны.

Об этом заявил глава британского МВД Саджид Джавид во время выступления на ежегодном съезде правящей Консервативной партии.

"В последние годы мы применяли это право к террористам, которые являются угрозой нашей стране. Теперь же я впервые начну применять это право и к тем, кто будет осужден за самые тяжкие преступления", - сказал Джавид.

Как сообщил глава МВД, в первую очередь подобная мера касается членов криминальных организаций, наносящих вред непосредственно детям. Джавид отметил, что в последние годы в британских городах произошла серия громких скандалов, в которыз власть была признана бездейственной.

Глава МВД также затронул тему терроризма. По словам политика, необходимо тщательнее бороться с вербовкой жителе Великобритании. Также он отметил, что в стране существует проблема наркоторговли и бандитизма.

Джавид сказал, что в борьбе с перечисленными проблемами будут применяться суровые наказания и программы, направленные на работу с молодыми людьми из неблагополучных семей.

Кроме того, глава МВД объявил о планах правительства ужесточить правила получения британского гражданства. По словам Джавида, претенденты теперь буду сдавать более сложный экзамен на знание британских реалий и понимание ценностей либерально- демократического общества.

Саджид Джавид напомнил, что власти намерены положить конец режиму свободного перемещения рабочей силы между Великобританией и континентом. Также правительство Великобритании намерено сократить число иммиграции до менее чем 100 тыс. человек в год. И уменьшиться число выдаваемых студенческих виз, а также виз для высококвалифицированных работников (в настоящий момент 20 тыс. 700 виз в год).

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