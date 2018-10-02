Лукашенко потребовал срочно отменить запрет на ночную продажу спиртного

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-02T17:56:21+03:00

В рамках эксперимента в Минске и других районах Белоруссии на сутки запретили продажу алкоголя по ночам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал срочно отменить запрет на продажу алкоголя в ночное время. В рамках эксперимента в Минске и других районах страны на сутки запретили продажу алкоголя по ночам.

Как передает агентство «БелТа» со ссылкой на источник в администрации президента,

Лукашенко потребовал отменить «эти непродуманные решения». По мнению белорусского президента, в борьбе с алкоголизмом не будут эффективными «однобокие запреты». В администрации главы государства отметили, что при такой мере возможна продажа алкоголя «из-под полы теми же таксистами», а также увеличение употребления спиртосодержащих жидкостей и дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Отмечается, что проблему алкоголизма необходимо решать с «упором на меры профилактического и воспитательного характера».

1 октября в Минске стартовал эксперимент, в рамках которого с 23 до 7 часов была ограничена продажа спиртного, в том числе пива и слабоалкогольных напитков.