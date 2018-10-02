Путин обсудит с Курцем состояние и перспективы отношений России и Австрии

СЕГОДНЯ 18:18 2018-10-02T18:22:13+03:00

Президент России и канцлер Австрии также примут участие в церемонии открытия выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств

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В среду, 3 октября, в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития российско- австрийских отношений.

"Лидеры обсудят состояние и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в Совете Европейского союза во втором полугодии 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский президент и австрийский канцлер примут участие в церемонии открытия выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств. Экспозиция называется "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. Шедевры музейных коллекций".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил ранее, что Путин и Курц обсудят реализацию достигнутых соглашений.