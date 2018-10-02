2018-10-02T18:22:13+03:00
Политика

Путин обсудит с Курцем состояние и перспективы отношений России и Австрии

Президент России и канцлер Австрии также примут участие в церемонии открытия выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастиан КурцПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастиан КурцФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 3 октября, в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития российско- австрийских отношений.

"Лидеры обсудят состояние и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в Совете Европейского союза во втором полугодии 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский президент и австрийский канцлер примут участие в церемонии открытия выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств. Экспозиция называется "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. Шедевры музейных коллекций".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил ранее, что Путин и Курц обсудят реализацию достигнутых соглашений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Стамбуле выехавший на тротуар автомобиль сбил несколько пешеходов
Путин потребовал от правительства окончательно решить проблему обманутых дольщиков
Москва вошла в топ лучших городов для осеннего путешествия
Леонид Кучма покинул трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе
«Лидеры России» выходят на старт
Постпред США при НАТО: Вашингтон готов уничтожить российские ракеты
Глава совета землячеств Украины в Москве призвал отменить советский указ о передаче Крыма УССР
В Великобритании за особо тяжкие преступления будут лишать гражданства
Лукашенко потребовал срочно отменить запрет на ночную продажу спиртного
Путин назначил врио глав Липецкой и Курганской области
Станислав Черчесов завел себе официальную страницу в Instagram
Hyundai отзывает более 28 тысяч автомобилей в России
СК задержал "доверенного" адвоката полковника Захарченко
Прощание с Романом Карцевым пройдет в московском Центральном доме литераторов
На Украине введен карантин из-за сибирской язвы
Беспилотник ОБСЕ нашел «Бук» украинских силовиков в Донбассе
Порошенко наградил Болтона именным оружием
В ЮАР появились первые львята, рожденные после ЭКО
20-летнюю россиянку нашли убитой в студенческом общежитии в Бельгии
Россия в 2018 году вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок
Вучич: Сербия сохранит принцип нейтралитета в военной сфере
В Средиземном море в результате кораблекрушения погибли 34 человека
Британским гетеросексуалам разрешили вступать в гражданское партнерство
Столтенберг: НАТО готова принять Македонию при условии смены названия страны
В тюрьмах Испании действовала сеть, занимавшаяся вербовкой террористов
Козак поддержал предложение о введении социальной нормы энергопотребления
Сентябрь в Москве стал самым солнечным за последние сто лет
Столтенберг: НАТО подозревает Россию в нарушении договора РСМД