«Лидеры России» выходят на старт

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-02T18:46:19+03:00

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«Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина. Это конкурс для руководителей нового поколения, которые определят будущее страны.

На первый конкурс, который проходил с октября 2017 года до февраля 2018 года, было подано почти 200 тысяч заявок. Финал состоялся в Сочи, где встретились 300 лучших управленцев со всей страны. Победителями стали 103 человека, которые получили наставников - руководителей в сфере госуправления и бизнеса. Для многих участников конкурс стал карьерным лифтом - они получили новые должности.

Как будет проходить конкурс этого года, какие в нем произошли изменения, станет известно 10 октября во время пресс-конференции представителей АНО «Россия - страна возможностей». Уже сейчас руководитель организации уверен, что заявок на конкурс будет намного больше, чем в прошлом году.