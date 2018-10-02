2018-10-02T18:46:19+03:00
Экономика

«Лидеры России» выходят на старт

10 октября начинается прием заявок на II всероссийский конкурс для молодых управленцев
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Изменить размер текста:

«Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина. Это конкурс для руководителей нового поколения, которые определят будущее страны.

На первый конкурс, который проходил с октября 2017 года до февраля 2018 года, было подано почти 200 тысяч заявок. Финал состоялся в Сочи, где встретились 300 лучших управленцев со всей страны. Победителями стали 103 человека, которые получили наставников - руководителей в сфере госуправления и бизнеса. Для многих участников конкурс стал карьерным лифтом - они получили новые должности.

Как будет проходить конкурс этого года, какие в нем произошли изменения, станет известно 10 октября во время пресс-конференции представителей АНО «Россия - страна возможностей». Уже сейчас руководитель организации уверен, что заявок на конкурс будет намного больше, чем в прошлом году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Стамбуле выехавший на тротуар автомобиль сбил несколько пешеходов
Путин потребовал от правительства окончательно решить проблему обманутых дольщиков
Москва вошла в топ лучших городов для осеннего путешествия
Леонид Кучма покинул трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе
Путин обсудит с Курцем состояние и перспективы отношений России и Австрии
Постпред США при НАТО: Вашингтон готов уничтожить российские ракеты
Глава совета землячеств Украины в Москве призвал отменить советский указ о передаче Крыма УССР
В Великобритании за особо тяжкие преступления будут лишать гражданства
Лукашенко потребовал срочно отменить запрет на ночную продажу спиртного
Путин назначил врио глав Липецкой и Курганской области
Станислав Черчесов завел себе официальную страницу в Instagram
Hyundai отзывает более 28 тысяч автомобилей в России
СК задержал "доверенного" адвоката полковника Захарченко
Прощание с Романом Карцевым пройдет в московском Центральном доме литераторов
На Украине введен карантин из-за сибирской язвы
Беспилотник ОБСЕ нашел «Бук» украинских силовиков в Донбассе
Порошенко наградил Болтона именным оружием
В ЮАР появились первые львята, рожденные после ЭКО
20-летнюю россиянку нашли убитой в студенческом общежитии в Бельгии
Россия в 2018 году вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок
Вучич: Сербия сохранит принцип нейтралитета в военной сфере
В Средиземном море в результате кораблекрушения погибли 34 человека
Британским гетеросексуалам разрешили вступать в гражданское партнерство
Столтенберг: НАТО готова принять Македонию при условии смены названия страны
В тюрьмах Испании действовала сеть, занимавшаяся вербовкой террористов
Козак поддержал предложение о введении социальной нормы энергопотребления
Сентябрь в Москве стал самым солнечным за последние сто лет
Столтенберг: НАТО подозревает Россию в нарушении договора РСМД