2018-10-02T18:52:26+03:00
Политика

Леонид Кучма покинул трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе

Экс-президент Украины закончил работу в минском формате по достижению «критического возраста» - ранее ему исполнилось 80 лет
Денис СУХОВ
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Бывший президент Украины Леонид КучмаБывший президент Украины Леонид КучмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул состав трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, решение было принято Кучмой по достижению «критического возраста» - ранее экс-президенту исполнилось 80 лет.

«В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы как представителя Украины в трехсторонний контактной группе», - написала Олифер.

Отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в переговорном процессе.

Леонид Кучма оставался единственным из участников переговоров в Минске, чья подпись стояла под Минскими соглашениями.

«Вместе с Кучмой может уйти и подобие адекватности среди представителей Киева на переговорах в Минске...Слишком велик риск, что вместо уравновешенного и сдержанного Кучмы может прийти кто-то из недоговороспособных молодых радикалов, которые превращают переговоры в ток-шоу, а конструктиву предпочитают перебранку и выкрикивание лозунгов», - поделился опасениями представитель ЛНР Родион Мирошник.

Вместе с тем стараниями Киева эффективность переговорного процесса в Минске и так сведена к минимуму. Глава МИД Украины недавно назвал работу контактной группы профанацией, кроме тем, касающихся «обмена пленными и безопасности».

В то же время Кучма не соглашался с такой оценкой: в интервью прессе 28 сентября он вновь подчеркнул, что не видит альтернативы минскому формату, и призвал стороны дорожить им, «а не строить замки, которые не способны построить».

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