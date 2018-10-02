Москва вошла в топ лучших городов для осеннего путешествия

СЕГОДНЯ 19:06 2018-10-02T19:06:52+03:00

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Москву включили в список лучших городов мира для путешествий осенью. В рейтинге, составленном телеканалом CNN, прогулки по осенней столице заняли 4-ое место, уступив своим осенним очарованием только Мюнхену с Октоберфестом, Британской Колумбии и Карибским островам, на которых свое лето можно еще немного продлить.

«Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться", - оценил выбор американских журналистов Сергей Собянин в своем twitter.

Авторы рейтинга советуют туристам обязательно насладится колоритом парков Царицино и Коломенское, последний зарубежные журналисты назвали «очень фотогеничным местом».

В список также вошли поездка в Чили, фестиваль света в Индии, музыкальный фестиваль в Малави, просмотр футбола в США и зрелищный Кубок Мельбурна по скачкам в Австралии.