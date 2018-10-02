2018-10-02T21:15:19+03:00
Спорт

ЦСКА - Реал: Дзагоев и Чалов появятся в стартовом составе армейцев на игру

Команда Виктора Ганчаренко проводит сегодня важный матч Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В матче 1 тура Лиги Чемпионов Федор Чалов забил в Чехии клубу "Виктория".В матче 1 тура Лиги Чемпионов Федор Чалов забил в Чехии клубу "Виктория".Фото: REUTERS
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Московский ЦСКА официально огласил стартовый состав на поединок 2 тура против мадридского "Реала". В нем - не имеется изменений по сравению с игрой 1 тура против "Виктории Пльзень". В основе у команды Виктора Ганчаренко - лидеры Алан Дзагоев, Федор Чалов, в воротах традиционно Игорь Акинфеев.

Стартовый состав ЦСКА на игру против "Реала" таков: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов.

В запасе у ЦСКА остались: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов

Матч ЦСКА и "Реала" пройдет сегодня, 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

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