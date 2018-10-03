Три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды возле лодки с туристами
Группе туристов во время водной экскурсии у побережья канадской провинции Новая Шотландия посчастливилось увидеть уникальное представление: три гигантских горбатых кита подплыли довольно близко к лодке и как по команде одновременно выпрыгнули из воды.
На снятых очевидцами кадрах видно, как киты приближаются к людям, слышен выкрик гида: «Внимание, сейчас будет тройной прыжок!» - как будто знал, что морские обитатели хотят продемонстрировать туристам.
Горбатые киты устроили шоу.Горбатые киты одновременно выпрыгивают из воды
Запись была сделана одним из участников экскурсии в конце августа и опубликована на YouTube 3 сентября, за это время ее посмотрели свыше 85,5 тысячи человек.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, как выпрыгнувший из воды горбатый кит напугал рыбаков в американском Нью-Джерси. К счастью, 30-тонное морское животное не перевернуло лодку, хоть «пируэт» кита сильно ее раскачал.
А в мае этого года горбатого кита видели в Финском заливе. Пользователи соцсетей шутили, что он приплыл в Россию на Чемпионат Мира по футболу.