Три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды возле лодки с туристами

СЕГОДНЯ 00:59 2018-10-03T01:17:40+03:00

Три горбатых кита подплыли к лодке с туристам и одновременно выпрыгнули из воды Фото: кадр с видео youtube.com

Люди, которым повезло увидеть это спонтанное представление, сняли его на камеру [видео]

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Группе туристов во время водной экскурсии у побережья канадской провинции Новая Шотландия посчастливилось увидеть уникальное представление: три гигантских горбатых кита подплыли довольно близко к лодке и как по команде одновременно выпрыгнули из воды.

На снятых очевидцами кадрах видно, как киты приближаются к людям, слышен выкрик гида: «Внимание, сейчас будет тройной прыжок!» - как будто знал, что морские обитатели хотят продемонстрировать туристам.

Горбатые киты устроили шоу.Горбатые киты одновременно выпрыгивают из воды

Запись была сделана одним из участников экскурсии в конце августа и опубликована на YouTube 3 сентября, за это время ее посмотрели свыше 85,5 тысячи человек.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, как выпрыгнувший из воды горбатый кит напугал рыбаков в американском Нью-Джерси. К счастью, 30-тонное морское животное не перевернуло лодку, хоть «пируэт» кита сильно ее раскачал.

А в мае этого года горбатого кита видели в Финском заливе. Пользователи соцсетей шутили, что он приплыл в Россию на Чемпионат Мира по футболу.